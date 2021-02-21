«الزراعة»: إضافة ثلاث محافظات جديدة لمنظومة الكارت الذكي

أعلن الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ميكنة الكارت الذكي في محافظتين جديدين وهما دمياط وقنا وجارى ميكنة محافظة المنيا قبل نهاية الشهر الجاري، وصناعة 850 ألف "كارت ميزة"، تم استبدالها بكروت الفلاح الذكي العادية والذي يوجد لدى المزارعين حاليا وهي كارت الفلاح النسخة القديمة.وقال يوسف في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم استبدال كروت ميزة بكارت الفلاح الذكي النسخة القديمة مجانا والانتهاء من صناعة باقي الكروت خلال الشر الجاري، وبداية من شهر مارس سيتوجه المزارعين للبنك الزراعي المصري للحصول على الكروت الجديدة والاحتفال بالكارت القديم لاستمرار العمل به طوال شهر مارس على أن يتم توفير الكارت الجديد مع بداية شهار أبريل.