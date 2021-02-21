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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«خط رفيع بين الحياة والموت».. مسابقة في النحت تطلقها «آركينوس للعمارة»

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:47 م
مؤسسة آركينوس للعمارة
مؤسسة آركينوس للعمارة
إيمان عادل
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دعت مؤسسة آركينوس للعمارة كل النحاتين المحترفين المقيمين في مصر لتقديم مقترحات لعمل خارجي يمكن تنفيذه باستخدام الحاجر الجيري. المسابقة بعنوان "خط رفيع بين الحياة والموت" وتستقبل الطلبات للمشاركة حتى 28 فبراير الجاري.

وسوف يتم وضع هذا التمثال بين أروقة المباني المعمارية المهيبة للسلطان الأشرف قايتباي التي بناها في القرن الخامس عشر في منطقة "صحراء المماليك" بالقاهرة.

منطقة "صحراء المماليك" هو حي عادة ما يتم تجاهله رغم كونه بيت لمجتمع فريد بجانب أنه يحتوي على تراث معماري وثقافي نادر يرجع تاريخه لقرون وضمن قوائم التراث العالمي لليونيسكو. هذا الحي غني بالتناقضات بين الحياة والموت، الأصالة والمعاصرة، القديم والحديث. اترك بصمتك من خلال المساهمة في التاريخ المذهل لهذه المنطقة.

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