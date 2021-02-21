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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقف العمل بوحدة المناظير في «مركز الجهاز الهضمي» يثير غضب أهالي سوهاج

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:47 م
جهاز منظار
جهاز منظار
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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حالة من الغضب تنتاب مرضى مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بمحافظة سوهاج بعد توقف العمل بوحدة المناظير بمركز الجهاز الهضمي بسوهاج الأمر الذي قد ينذر بكارثة لمرضى القئ الدموي والتليف الكبدي وأمراض الجهاز الهضمي غير القادرين على القطاع الخاص.

ومنذ أيام حذر أحد أطباء الوحدة بقرب توقف الوحدة لتهالك الأجهزة وانتهاء العمر الافتراضي لها عبر الدستور ولكن لم تكن النداءات كافية لتسمع مسؤولي المستشفى ومسؤولي وزارة الصحة لينتبهوا قبل أن تحدث هذه الكارثة خاصة أن وحدة المناظير تخدم مراكز محافظة سوهاج وبعض المحافظات المجاورة.

فيقول عمر عبد الرحمن أحد المرضى بمستشفى الجهاز الهضمي أنه يتردد على المستشفى منذ يوم الأربعاء الماضي ويتكبد عناء السفر يوميا من أجل عمل منظار على المريئ لتدهور حالته ولكن الموضوع يسوء كل يوم بسبب عطل الجهاز وعدم قدرته على المستشفيات الخاصه باهظة الثمن.

فيما أعرب أحد الأطباء داخل المستشفى رفض ذكر اسمه عن استيائه من الحال الذي وصل إليه هذا الصرح العظيم الذي يخدم الآلاف من مرضى الجهاز الهضمي والذي يعمل منذ سنوات عديدة بدون تجديد أو صيانة مما أدى إلى تدهور حال المستشفى لسنوات عدة وطالب المسؤولين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة بفتح تحقيق عاجل لتدهور مستشفى الجهاز الهضمي وسرعة إيجاد حلول للأجهزة المتوقفة للحفاظ على حياة المرضى.

فيما قال الدكتور عماد الحديدي مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بمحافظة سوهاج إن الجهاز فعلا يوجد به عطل وجاري إصلاحه وأنه عطل وارد الحدوث وسوف يتم تحويل المرضى لأماكن أخرى حتى يتم تصليح الوحده الخاصه بالمناظير.

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