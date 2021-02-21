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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

8 وفيات و1564 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:03 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 8 وفيات و1564 إصابة جديدة بكورونا و988 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية كالتالي، ضواحي القدس 1، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2"، وتم تسجيل 3 وفيات في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي، "طولكرم 84، الخليل 244، ضواحي القدس 56، بيت لحم 123، نابلس 108، أريحا والأغوار 23، رام الله والبيرة 359، قلقيلية 40، جنين 46، سلفيت 95، طوباس 14، قطاع غزة 128، مدينة القدس 244.

وأضافت الوزيرة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 15، الخليل 79، ضواحي القدس 84، بيت لحم 44، نابلس 0، أريحا والأغوار 7، رام الله والبيرة 148، قلقيلية 27، جنين 22، سلفيت 68، طوباس 3"، قطاع غزة 150، مدينة القدس 341، وتابعت ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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