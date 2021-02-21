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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شمال سيناء تنتهي من صرف 100% من مقررات فبراير التموينية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:45 م
مقررات فبراير
مقررات فبراير
صلاح عامر
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أكد علاء السمري، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، انتظام صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري والانتهاء من صرف مقررات الشهر الجاري بنسبة 100% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية للتجار التموينين لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وله الحق في اختيار السلع الأساسية وغير الأساسية لمنظومة التموين الجديدة التي تناسب نمط الاستهلاك في كل منطقة.

وقال السمري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه تم صرف سلع تموينية بقرابة 13 مليون جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع، وفي حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع وخاصة في حال تقلبات الطقس وتجنبا لسقوط أمطار غزيرة ورفع معدلات الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكون متوفرة بشكل مستمر.

وأضاف، أن هناك استقرار في أسعار الخضروات والفاكهة نتيجة زيادة المعروض والإنتاج المحلي وتراجع الأسعار، متابعا أنه يتم الحصول على الخضروات والفاكهة من مصادر متنوعة منها الصوب الزراعية بجهاز الخدمة الوطنية وسوق العبور ومن المحافظات المجاورة.

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