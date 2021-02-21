«أفروميديا» تستعرض مع خبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي التكامل الاقتصادي

تطلق مبادرة "أفروميديا" الإعلامية أولى فاعلياتها افتراضيا غدا الإثنين بعنوان "دور منطقة التجارة الحرة في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق الاستثمار بالقارة الأفريقية" والتي تستهدف الإعلاميين الأفارقة المصريين وغير المصريين الناطقين باللغة العربية للعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لدراسة وتنظيم الرسالة الإعلامية المصرية عن القارة الإفريقية، ودعم الصورة الذهنية الصحيحة عن القارة الإفريقية داخل مؤسسات الدولة والعاملين فى الجهاز الإداري للدولة وهو ما تسعي إليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال رؤية مصر 2030.وتستضيف المبادرة الوزير المفوض فاضل يعقوب، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بسفارة المصرية في أديس أبابا والدكتور حسين حسن مدير قسم التجارة والصناعة بالإنابة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الدكتور سمر الباجوري، مدرس الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة العريقة.وأوضح الوزير المفوض فاضل يعقوب، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت جداول التزاماتها تجاه الاتفاقية للاتحاد الإفريقي، وأنه يرى أهمية الفاعلية تأتي محاولة لتعميق الفهم لدى الفئة المستهدفة "الإعلاميين والصحفيين" حول وضع مصر داخل اتفاقية التجارة الحرة.ومن جهته، أشاد حسين حسن" بالمبادرة وأبدى توقعاته للأثر المنشود للمبادرة، مؤكدا ‏"أنها خُطوة على الطريق الصحيح، فمثل هذه المبادرات يجب أن يتم تفعيلها لدى طلاب المدارس من المراحل الابتدائية والإعدادية كآلية من آليات تعميق فهمهم حول العلاقات الإفريقية لتشكل خلفيتهم الثقافية ووعيهم وانتمائهم الإفريقي وسيكون مردودها كبير جدا أكبر مما أحد يتخيل"، جديرة بأن تتوسع لتصبح مبادرة قومية لما لها من أثر علي تشكيل وعي رجل الشارع حول هويته الإفريقية.كما أضافت "الباجوري" أن علينا خلق آليات لإشراك القواعد الطلابية في الجامعات في تنفيذ الاتفاقية، بشكل قيادي تشاركي وفقا للتصورات التي سيضعونها هم أنفسهم حول آلية تفعيل الاتفاقية بعد تعميق وعيهم حول أهمية اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وآثارها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على مصر.وأضاف "غزالي" مؤسس المبادرة، أن الإعلاميين والصحفيين هم إحدى الوسائل المنوطة بخلق الوعي حول ملف إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية لدي القواعد الشعبية.واختتم غزالي مُصرحًا أن الجلسة تأتي تفعيلا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتي تهدف إلى الوصول بإفريقيا متكاملة ومزدهرة وذات قوة عالمية على الساحة الدولية، كما أشارت أجندة إفريقيا 2063 وهي الاتفاقية والتي وفقا لتصريحات الخبراء الاقتصاديين ستسهم بشكل فاعل وكبير في التنمية الشاملة داخل القارة الإفريقية من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن دورها المنشود في جذب وتوسيع آفاق الاستثمار للقارة.جدير بالذكر أن "أفروميديا" هي مبادرة جديدة تسعي لكى تكون جسرا إعلاميا بين الشعب المصري وباقي الشعوب الإفريقية من خلال التعريف بجهود الدولة المصرية تجاه تنمية القارة الإفريقية في الوقت الراهن، فضلا عن محاولة إبراز وجه مصر الإفريقي.