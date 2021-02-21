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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إسلام أبازيد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:45 م
إسلام أبازيد
إسلام أبازيد
محمد جعفر
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تقدم منذ قليل الزميل إسلام أبازيد، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقرر إجراؤها 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس الماضي حتى غدا الإثنين، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًاا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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