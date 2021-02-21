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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في إفريقيا تقترب من 4 ملايين

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:44 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
وكالات
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أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم بلدان القارة الإفريقية بلغ 3.809.172 مليون حالة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الإفريقي في بيان له، أن إجمالي الوفيات جراء تداعيات جائحة كورونا في بلدان القارة وصل إلى 100674 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 1.804.111 مليون حالة في جنوب القارة، في حين بلغ إجمالي الإصابات في شمالها 1.142.132 حالة، وفي شرقها 390151، وسجل غرب القارة 374036 حالة، أما الإصابات في وسط القارة فبلغت 98742 حالة.

وعن حالات الوفيات جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، تظهر بيانات المركز تسجيل 54910 حالات وفاة في جنوب القارة، و31993 وفاة في شمالها، و7319 حالة في شرق القارة، بينما تم تسجيل 4733 في غربها، وبلغت الوفيات في وسط القارة 1719 حالة.

ووفقا لبيانات المركز تعد جنوب افريقيا الأكثر تضررا على صعيد عدد الإصابات والوفيات.

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