الدلتا للسكر: 640 ألف فدان إجمالي المساحات المنزرعة ببنجر السكر

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن إجمالي مساحة بنجر السكر المزروعة في الماضي كانت 150 فدانا والآن إجمالي المساحات الآن وصل إلى 640 ألف فدان ينتجوا 1.7 مليون طن سكر.وأوضح "أبو اليزيد" أن شركة الدلتا للسكر تقوم بتوريد التقاوي للمزارعين شبه مجاني، مع نقل المحصول بسيارات نقل الشركة من الأراضي الزراعية إلى المصنع.وأشار إلى أن الشركة تستوعب يوميا ما يقرب من 21 ألف طن بنجر سكر، حيث تم زيادة السعة الاستيعابية من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن، ويتم العمل من خلال مجموعة عمل من شركات السكر التابعة لوزارة التموين وهي شركة الدقهلية للسكر والنوبارية للسكر والفيوم للسكر، علاوة على القطاع الخاص مثل صافولا والنيل والقنال للسكر.ويتم حاليا العمل على تسهيل التعاقد مع المزارعين بالتوسع في المساحات الزراعية وتطوير المصانع لزيادة القدرة الاستيعابية والقدرة المنتجة.وأوضح أنه يتم إنتاج سكر من قصب السكر بكمية تصل إلى مليون طن سنويا يضاف إليها 1.7 مليون طن من بنجر السكر، إضافة إلى 250 ألف طن سكر محليات تسمي جلوكوز وهايفراكتوز ليكون إجمالي الإنتاج 2.9 مليون طن، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن سكر ونقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.