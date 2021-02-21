وزارة النقل تناشد الركاب ضرورة ارتداء الكمامة

ناشدت وزارة النقل الركاب من خلال حملة التوعية، بأهمية ارتداء الكمامة عند التواجد داخل محطات السكة الحديد، لضرورة الحفاظ على سلامة الركاب.وأكدت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية الحفاظ على سلامة الركاب من خلال منع استقلال أو وسيلة من التابعة لها مثل القطارات والمترو بدون ارتداء الكمامة وذلك للوقاية من فيروس كورونا.