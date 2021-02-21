النجيب: مشروعات استصلاح الأراضي والصوب الزراعية ساهمت في ضبط الأسواق

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم المساحات المنزرعة للمحاصيل الزراعية تصل لنحو 8 ملايين فدان بجانب الأراضي الزراعية الجديدة البالغة نحو مليون ونصف مليون فدان، والتي تعمل بالري الحديث والمشروع القومي المتمثل في الصوب الزراعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانعكست إيجابيا على زيادة المعروض في الأسواق وساهمت في خفض الأسعار.وقال النجيب في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن تلك المشروعات القومية والزراعات المحمية والصور الزراعية تقوم بإنتاج 5 أضعاف الإنتاج العادي، مؤكدا أن هناك استقرار تدريجي في جميع أصناف الخضار والفاكهة.