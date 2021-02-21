رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيمة المعارضة البيلاروسية تعترف: «لقد خسرنا الشارع»

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:42 م
سفيتلانا تيخانوفسكايا
سفيتلانا تيخانوفسكايا
وكالات
طباعة
بعد ستة شهور من الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في بيلاروس، اعترفت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا بأن الحركة الديمقراطية تعرضت لهزيمة مؤقتة.

وقالت في مقابلة مع صحيفة لو تون السويسرية: "يجب أن أعترف أننا خسرنا الشارع، ليس لدينا الوسائل لمواجهة عنف النظام ضد المتظاهرين".

وأضافت تيخانوفسكايا أن الحكومة تمتلك السلاح والسلطة، وقالت: "نعم، يبدو في الوقت الحالي أننا خسرنا".

وعانت بيلاروس من أزمة سياسية داخلية منذ الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس والتي أعلن فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه بنسبة 1ر80% من الأصوات.

وتم اعتبار انتخاب لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما، على نطاق واسع على أنه مزور وأثار شهورا من الاحتجاجات الضخمة في الشوارع.

وتعتقد المعارضة أن تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي.

وفقدت تلك الاحتجاجات زخمها بعد ذلك، بسبب الاعتقالات الجماعية والطقس الشتوي القاسي.

لكن تيخانوفسكايا قالت لصحيفة لوتون خلال المقابلة التي أجريت في ليتوانيا، حيث تعيش في المنفى، إن المعارضة بصدد بناء هياكل للمعارك القادمة في الربيع.

وقالت تيخانوفسكايا إنها تفكر كل يوم في العودة إلى بيلاروس، وغالبا ما تقترب من اليأس عند التفكير في المستقبل.

وأضافت: "لكن المرء يدرك بسرعة أنه لا يمكنه فعل ذلك، إذا كنت رمزا، أو زعيما وطنيا، فلا يمكنك الاستسلام".

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

براءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب الفعل الفاضح

السكة الحديد: قطار روسي من القاهرة للإسكندرية بـ35 جنيهًا

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

الصور

image description

تكريم أسر وشهداء مصابي العمليات الحربية بدمياط

image description

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أزمة اتحاد كتّاب مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأميركية

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل