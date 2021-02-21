كيف تصبح سفيرا لمركز الحوار بوزارة الهجرة «MEDCE»؟
الأحد 21/فبراير/2021 - 01:54 م
وفاء عليطباعة
أعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «MEDCE»، عن فتح باب التقديم لأعضائه ليصبحوا سفراء للمركز بجميع أنحاء العالم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه إذا كان المتقدم عضوًا بمركز وزارة الهجرة للحوار عليه أن يقوم بإرسال السيرة الذاتية مرفقة بخطاب تحفيزي وتحديد عدد الساعات التي تنوي توفيرها للعمل أسبوعيًا مع تصوير فيديو مدته 60 ثانية تقدم فيه فكرتين أساسيتين لتطوير عمل المركز، إلى البريد الإليكتروني [email protected]
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كان المتقدم مصريًا من الدارسين بالخارج ولم يحصل على عضوية مركز الحوار، عليه أن يسجل في المركز أولا للحصول على العضوية حتى يتمكن من التقديم لتصبح سفيرًا للمركز بالبلد الذي تعيش فيه، من خلال الرابط https:medcegypt.netregister.
يذكر أن مركز وزارة الهجرة «MEDCE» أطلقته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة وندوات وتدريبات للطلاب المصريين الدارسين بالخارج عبر منصته التفاعلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه إذا كان المتقدم عضوًا بمركز وزارة الهجرة للحوار عليه أن يقوم بإرسال السيرة الذاتية مرفقة بخطاب تحفيزي وتحديد عدد الساعات التي تنوي توفيرها للعمل أسبوعيًا مع تصوير فيديو مدته 60 ثانية تقدم فيه فكرتين أساسيتين لتطوير عمل المركز، إلى البريد الإليكتروني [email protected]
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا كان المتقدم مصريًا من الدارسين بالخارج ولم يحصل على عضوية مركز الحوار، عليه أن يسجل في المركز أولا للحصول على العضوية حتى يتمكن من التقديم لتصبح سفيرًا للمركز بالبلد الذي تعيش فيه، من خلال الرابط https:medcegypt.netregister.
يذكر أن مركز وزارة الهجرة «MEDCE» أطلقته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويعمل على توفير خدمات وأنشطة وندوات وتدريبات للطلاب المصريين الدارسين بالخارج عبر منصته التفاعلية.
كيف تصبح سفيرا لمركز الحوار بوزارة الهجرة «MEDCE»؟
كيف تصبح سفيرا لمركز الحوار بوزارة الهجرة «MEDCE»؟