«التموين»: تخفيض 25% بأسعار الخضار والفاكهة بشركاتنا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تخفض أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 25% من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات تجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية.وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن هذه الشركات تضخ كميات كبيرة من الخضار والفاكهة لإعادة التوازنات في الأسواق المحلية، فضلا عن وجود مراكز تعبئة لشركتي المصرية لتجارة الجملة في سوق تجارة الجملة الخضار والفاكهة بأكتوبر ومركز شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية للتعبئة في سوق تجارة الجملة الخضار والفاكهة بمدينة العبور.وقالت الوزارة، إن هذه المراكز تقوم على تخفيض حلقات التداول في حلقة واحدة وهي من التاجر الجملة مباشرة إلى المستهلك، وهو ما يقضي على الحلقات الوسيطة ويقلل تكلفة النقل ويعمل على التعبئة والفرز والتغليف ليحصل المستهلك على الجودة العالية والتخفيضات المناسبة.