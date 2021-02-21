وزير الري يتفقد محطة رفع مياه صرف بحر البقر

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بمحطة رفع مياه صرف بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.يأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود تنمية سيناء، يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى، ويهدف المشروع كذلك إلى إستصلاح وزراعة 400 ألف فدان بمنطقة سيناء، ويعد المشروع واحدًا من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة بطاقة إنتاجية 5 مليون م3يوم.تبلغ عدد الوحدات بالمشروع 7 وتصرف الوحدة 11 م3 في الثانية بقوة رفع 6.75 م، وتبلغ تكلفة المشروع 490 مليون جنيهًا، وينتهي المشروع خلال 2021 بعدما بلغت نسبة الأعمال 69 ٪.تعد محطة رفع مياه صرف بحر البقر من أحدث المحطات الجاري تنفيذها فى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.