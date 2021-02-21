رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الري يتفقد محطة رفع مياه صرف بحر البقر

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:36 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بمحطة رفع مياه صرف بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

يأتي المشروع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود تنمية سيناء، يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى،  ويهدف المشروع كذلك إلى إستصلاح وزراعة 400 ألف فدان بمنطقة سيناء، ويعد المشروع واحدًا من أكبر محطات معالجة المياه على مستوى المنطقة بطاقة إنتاجية 5 مليون م3يوم.

تبلغ عدد الوحدات بالمشروع 7 وتصرف الوحدة 11 م3 في الثانية بقوة رفع 6.75 م، وتبلغ تكلفة المشروع 490 مليون جنيهًا، وينتهي المشروع خلال 2021 بعدما بلغت نسبة الأعمال 69 ٪.

تعد محطة رفع مياه صرف بحر البقر من أحدث المحطات الجاري تنفيذها فى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه وتقليل الهدر فيها لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة.

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

أزمة اتحاد كتّاب مصر

تغيب رانيا يوسف عن جلسة محاكمتها بسبب الفعل الفاضح

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

الصور

image description

تكريم أسر وشهداء مصابي العمليات الحربية بدمياط

image description

محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

أزمة اتحاد كتّاب مصر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأميركية

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

ثقافة الأقصر تناقش التخاطب والتواصل مع الطفل ذو الاحتياجات الخاصة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل