حزب تركي: أردوغان يُهرب أموال عمليات «الخصخصة» إلى قطر

قال زعيم حزب الشباب التركي، جيم أوزان، أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهرب جميع الأموال التي حصل عليها من عمليات الخصخصة في البلاد إلى قطر.وقال أوزان في تصريحات على فضائية "bizim tv" التركية: إن حكومة أردوغان حصلت على رشاوي بقيمة 2.5 مليار دولار نظير بيع شركة "telsim" في لندن مقابل 4.5 مليار دولار.وأضاف أن اردوغان نقل متحصلات الفساد إلى قطر، وأن الرشاوى التي حصل عليها من عمليات الخصخصة توجد هناك، على حد تعبيره.