التضامن: التعامل مع 97 مسنًا و131 طفلًا فى 13 محافظة خلال الطقس السيئ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه فى ظل توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار حالة الاستعداد القصوى في مختلف المحافظات، فقد تم تعامل فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى و131 طفلا على مدار يومين في 13 محافظة.وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للأطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم توزيع وجبات غذائية على الحالات كما تم توزيع ملابس لـ40 حالة و50 بطانية وإجراء إسعافات أولية لـ30 حالة وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى، وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.