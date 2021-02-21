سفير الفلبين يزور دمياط

قال محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن سفير دولة الفلبين بالقاهرة، يستعد لزيارة محافظة دمياط يوم الثلاثاء القادم، للقاء مجلس الإدارة وأصحاب السجلات التجارية من التجار والصناع.وأضاف الزيني في تصريحات له اليوم الأحد، أن الزيارة لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الثاني بمقر الغرفة التجارية.