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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:43 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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حذرت وزارة الصحة اليابانية من تناول أي عقاقير غير مصرح بها للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن الحكومة قد لا تعوض الأفراد عن الآثار الجانبية للأدوية غير المصرح بها.

وأفادت تقارير محلية يابانية بأن عددا متزايدا من الأشخاص يتناولون عقاقير مستوردة ضد كورونا غير مصرح باستخدامها في البلاد، الأمر الذي دفع مسئولي الصحة العامة إلى إصدار تحذير من تناول مثل هذه الأدوية.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، اليوم الأحد، أن من بين أولئك الذين استوردوا مثل هذه العقاقير امرأة في الأربعينات من عمرها في محافظة (شيزوكا)، وتناولت عقارا مضادا للطفيليات أنتجته شركة غير معتمدة لعلاج كوفيد- 19 في اليابان.

وطلبت هذه السيدة الدواء من خلال وكيل استيراد بعد إجراء أبحاثها الخاصة، بما في ذلك من خلال قراءة الأوراق المتوفرة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ونقلت الصحيفة عن وكيل استيراد قوله: إن هناك العديد من الأدوية غير المصرح بها، بما في ذلك (الإيفرمكتين)، التي طلبها أشخاص في اليابان للحماية من فيروس كورونا.

وأضاف أن الكثير من العملاء الذين يطلبون دواء للعلاج هم في الخمسينات والستينات من العمر، وهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة.

وأشارت التقارير إلى أن هناك بعض وكلاء الاستيراد في الخارج الذين يروجون للأدوية غير المصرح بها على أنها علاجات لـ(كوفيد- 19) ما يمثل انتهاكا لقانون الأدوية والأجهزة الطبية الذي يحظر الإعلان عن مثل هذه الأدوية.

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