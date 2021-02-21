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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 22 مخبزًا مخالفًا في دمنهور والمحمودية بالبحيرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:34 م
ضبط مخابز
ضبط مخابز
نرمين محمود الدهان
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قامت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، بحملات مفاجئه على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 22 مخبزا بمركزى دمنهور والمحمودية، لإنتاج خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق، وكذلك لتهريب المدعم إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

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