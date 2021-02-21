«تشريعية النواب»: تعديلات قانون الشهر العقاري تحمي المواطنين من النصب

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الملكية، سيتم تطبيقه بداية شهر مارس القادم، لافتة إلى أنه سيحفظ الملكية للمواطنين.وأكدت الهواري، في تصريح لـ"الدستور"، أنه لن يعتد على الإطلاق بأحكام صحة التوقيع، ولن يتم توصيل أي مرافق من مياة وكهرباء وغاز إلا بتوثيق العقد في الشهر العقاري.وأشارت الهواري، إلى أن العقود العرفية أو عقد البيع الابتدائي، التي تتم بين المالك والمشتري أو المستأجر، لن تعطيه حق توصيل المرافق لهذا العقار إلا بعد التوثيق.ولفتت عضو تشريعية النواب، إلى أن القانون في صالح المالك والمشتري والمستأجر ويحميه من عمليات النصب ويحفظ حقه.