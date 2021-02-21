3297 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا فى ماليزيا

سجلت ماليزيا 3297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 283 ألفا و569، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.وسجلت البلاد في نفس فترة الـ24 ساعة أيضا خمس حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1056.وتعافى أيضا 4456 مريضا، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 249 ألفا و209.وما زال هناك 209 من المرضى في وحدات العناية المركزة، و91 منهم يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.