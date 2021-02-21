جامعة تل أبيب تطلق أول «نانو قمر صناعي» إلى مدار حول الأرض

أعلن علماء إسرائيليون من جامعة تل أبيب، مساء أمس السبت، أنهم أطلقوا بنجاح قمرا صناعيا متناهي الصغر "نانو"، وزنه لا يتعدى 2.5 كيلوجرام، متطورًا جدا إلى المدار حول الكرة الأرضية، وفقًا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست".وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصميم وتطوير وتجميع واختبار هذا الجهاز بالكامل في جامعة إسرائيلية قبل إطلاقه في الفضاء الخارجي.وقال البروفيسور كولين برايس، رئيس قسم الدراسات البيئية في جامعة تل أبيب: "لقد أثبتنا أنه من خلال التخطيط الصحيح والتصغير والتعديل للعديد من التقنيات، يمكن بناء أقمار صناعية صغيرة وإطلاقها في الفضاء في غضون عامين من إنجاز الطلاب، بجزء بسيط من الميزانية المطلوبة في تصنيع أقمار صناعية من النمط القديم".ويزن القمر الصناعي الصغير نحو 2.5 كيلوجرام، وتم إطلاقه رسميًا أمس في الساعة 19:36 بتوقيت القدس من قاعدة "ناسا" الواقعة في فرجينيا .وتم تصميم القمر الصناعي المتناهي الصغر "نانو"، الذي أطلقت عليه تسمية TAU-SAT1، للدوران حول الكرة الأرضية على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، وسيجري العديد من التجارب أثناء مراقبة مستويات الإشعاع الكوني حول الأرض .