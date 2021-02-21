اتهام الحكومة التركية بتعمد إخفاء تفاصيل الاتفاقيات مع قطر

انتقدت البرلمانية جوليزار بيشير كاراجا، التركية المعارضة عن حزب الشعب الجمهوري، الرد الرسمي على استجواب قدمته حول تفاصيل عن محتوى الاتفاقيات الموقعة مع قطر، وأبدت قلقها كون الاتفاقيات تشمل مناطق سبق خصخصتها.وأوضحت «كاراجا» - بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الأحد - أن الرد الصادر عن وزارتي التجارة والمالية، لم يتضمن أية تفاصيل سوى تلك المتداولة بالرأي العام.وأضافت: «الجهات التركية تتجاهل وتمتنع عن الإجابة عن أسئلتي المتعلقة بالجهات التي ستكلّف بهذا التعاون، والمعايير التي ستستند إليها عملية التكليف هذه».وكانت اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، أعلنت عن توقيع 10 اتفاقيات مختلفة خلال الاجتماع السادس العام الماضي.