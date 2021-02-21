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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة مطروح: إجراءات مشددة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:33 م
الدكتور مصطفى النجار
الدكتور مصطفى النجار
ياسمين شعيب
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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020 _ 2021، والتي ستبدأ يوم السبت 27 فبراير الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم الاستعداد بخطة مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم إعلان الجداول الامتحانية لكل الكليات، داعيًا منسوبي الجامعة بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ووجه النجار لعمداء الكليات، بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من التطهير الدوري قبل وبعد عقد لجان الامتحانات، وتوفير قاعات جيدة التهوية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، واستخدام كاشف الحرارة قبل دخول اللجان، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلاد.

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