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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية اليوم بموانئ بورسعيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:47 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج عدد 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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