22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية اليوم بموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج عدد 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة واحدة، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.