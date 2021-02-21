أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

تقوم المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وينشر الدستور قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحدى:‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات- البطاطس بـ 3.25 جنيه- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات- البصل الأحمر بـ7 جنيهات- الكوسة بـ6 جنيهات- الجزر بـ5.5 جنيه- الخيار بـ6 جنيهات‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه- الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه- الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات- الفلفل الرومى 6.5 جنيه- الفلفل الألوان بـ19 جنيها- الليمون بـ18.5 جنيه- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها- التفاح السكري بـ25 جنيها‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 10جنيهات- اليوسفى بـ7.5 جنيه- الجوافة بـ9 جنيهات‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها- البسلة بـ 8.5 جنيه- البرتقال بسرة 6.5 جنيه