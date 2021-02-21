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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:31 م
أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة
نرمين محمود الدهان
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تقوم المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


وينشر الدستور قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الأحدى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات
- البطاطس بـ 3.25 جنيه
- البصل الأبيض بـ 5 جنيهات
- البصل الأحمر بـ7 جنيهات
- الكوسة بـ6 جنيهات
- الجزر بـ5.5 جنيه
- الخيار بـ6 جنيهات
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه
- الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه
- الباذنجان الأبيض بـ7 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان بـ19 جنيها
- الليمون بـ18.5 جنيه
- الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها
- التفاح السكري بـ25 جنيها
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 10جنيهات
- اليوسفى بـ7.5 جنيه
- الجوافة بـ9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها
- البسلة بـ 8.5 جنيه
- البرتقال بسرة 6.5 جنيه

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