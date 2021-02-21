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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تربية حلوان» تنظم دورة تدريبية شاملة عن التخاطب

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:30 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلن مركز الإرشاد النفسي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية بجامعة حلوان، عن دورة تدريبية "أونلاين" عن التخاطب الشاملة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور إيهاب حمزة، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية، والدكتورة وفاء عبد الجواد، مدير المركز، ويحاضرها الدكتورة فاطمة الزهراء عبد الباسط، مدرس الصحة النفسية كلية التربية جامعة حلوان.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على تنظيم الدورات التدريبية التي من شأنها رفع مهارات وكفاءة طلاب جامعة حلوان وخريجيها لتطوير أدائهم الاجتماعي والأكاديمي ومساعدتهم على النجاح فى الحياة الجامعية والارتقاء بمهاراتهم اللازمة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور إيهاب حمزة، أن مركز الإرشاد النفسي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية يهدف إلى تقديم البرامج التدريبية فى مجالات الصحة النفسية والتربية الخاصة والإرشاد النفسي للطلاب والخريجين والمتخصصين فى العلوم النفسية والتربية الخاصة.

وأشارت الدكتورة حنان كريمة إلى أن المركز يعمل على تقديم الاستشارات النفسية العلمية المتخصصة للطلاب والخريجين وآباء الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعمل على تنمية الوعي النفسي والاجتماعي ومهارات المشتغلين فى مجال علم النفس والتربية الخاصة اللازمة لسوق العمل.

وأضافت الدكتورة وفاء عبد الجواد أن محاور الدورة التدريبية تتمثل في:

1- مقدمة عن مجال التخاطب.

2- مراحل عملية الكلام.

3- النمو اللغوي عند الطفل.

4- الاضطرابات اللغوية لدى الأطفال ذوى القدرات الخاصة.

5- أسباب اضطرابات النطق والكلام.

6- اضطرابات (اللغة - الصوت- الكلام).

7- أساليب تشخيص وتقييم الحالات.

8- الخطط العلاجية لعلاج اضطرابات النطق والكلام

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