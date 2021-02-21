عبير صبري: السيناريو والمخرج سر تحمسي للمشاركة في «آل هارون»

قالت الفنانة عبير صبري، في تصريحات لـ "الدستور" أنها سعيدة بالانضمام لأسرة عمل فيلم "آل هارون" مؤكدة أنها تحمست بشكل كبير للشخصية التي تؤديها في العمل فور قراءة السيناريو.وأشارت الفنانة إلى أن العلاقة المتميزة التي تجمعها بالمخرج معتز حسام، مخرج العمل، كانت من أهم أسباب موافقتها على الفيلم، لافتة إلى أنها لم تتخوف في المشاركة في العمل باعتباره أول عمل سينمائي لشركة الإنتاج.و الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.و "آل هارون" من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إنتاج شركة "مومنت برودكشن" للإنتاج الفني للمنتج حسنى محمود، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان إيهاب فهمي ومنذر رياحنة، أحمد وفيق، ومحمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبي، والفنان حمدي هيكل وغيرهم من النجوم.