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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عودة التدريب داخل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم في مارس

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:29 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر
الفيوم - زينب علاء
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أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن عودة التدريب تدريجيًّا بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابتداءً من شهر مارس المقبل 2021، مع اتباع الإجراءات الاحترازية وتقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار وليد خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إلى أن تقديم استمارات الالتحاق للشهور من مارس حتى يونيو، يتم بالمركز من الآن وحتى قبل انعقاد البرنامج بحد أقصى 4 أيام عمل، وفي حال اكتمال الأعداد المطلوبة لن يتم قبول التسجيل، حيث يتم تخفيض الأعداد من 18 إلى 12 متدربًا بالبرنامج الواحد.

وأكد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات داخل المركز وداخل القاعات حتى الانتهاء من اليوم التدريبي، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الموجودة على استمارة الالتحاق بالبرامج التدريبية.


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