برلمانية: مدارس تتجاهل قرار «التعليم» بإلغاء الزيادة في المصروفات

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إنها بصدد التقدم بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ بعض المدارس الخاصة لقرار الوزارة فيما يتعلق بإلغاء نسب الزيادة في المصروفات الدراسية عن العام الدراسي 2020-2021.وتابعت رشاد، أن وزارة التربية والتعليم قامت مشكورة بإلغاء تلك الزيادة تنفيذا لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من الأثار الاقتصادية الصعبة التي طالت المواطنين جراء انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك العديد من المدارس التي ضربت بقرار الوزارة "عرض الحائط" على حد وصفها، مؤكدة أن طلب الإحاطة يحتوي على مرفقات تثبت وترصد أمثلة لعدم تنفيذ ذلك القرار.واختتمت عضو البرلمان المصري بيانها الصحفي، مؤكدة على ثقتها الكبيرة في وزارة التربية والتعليم والموقرين القائمين عليها في معالجة تلك الإشكالية التي تؤثر بشكل سلبي وبصورة مباشرة على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.