7931 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف 931 إصابة جديدة بفیروس کورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الساعات 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد إلی ملیون و574 ألفا و12 شخصا.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سیما سادات لاري، في مؤتمر صحفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا»، إنه تم أيضا تسجيل 74 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتوفین في إیران 59 ألفا و483 شخصا.وأوضحت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و344 ألفا و791 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن 10 ملايين و444 ألفا و695 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کورونا" في جميع أنحاء البلاد حتی الآن.