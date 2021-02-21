أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

في البداية ماذا تقول عن وصول حصن التراب لقائمة ساويرس.. خاصة وأنها لحقت بالقائمة الطويلة لجائزة البوكر؟

هل كانت دراسة التاريخ والأدب الإسباني سببًا لكتابة حصن التراب؟

بالتأكيد كانت هناك رحلة بحث عظيمة أعقبت التفكير في كتابة الرواية.. كيف كانت تلك الرحلة؟

اتجاهك للترجمة من الأدب الإسباني هل يمكن أن يؤثر هذا في اختياراتك للروايات التي تكتبها مستقبلا؟

ماذا عن تفاصيل كتابك القادم؟

وصل الروائي والمترجم أحمد عبد اللطيف للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس عن روايته "حصن التراب"، والتي وصلت سابقًا للقائمة الطويلة لجائزة البوكر، وعن الرواية وظروف كتابتها ودراسة التاريخ الإسباني والترجمة من الإسبانية للعربية وكل هذا التقت "الدستور" أحمد عبد اللطيف وكان هذا الحوار.- ككاتب، لابد أن أكون سعيدا لحسن تلقي حصن التراب، سواء على مستوى القراءة أو الترشح لجوائز. وأعتقد أن الجائزة تدعم الكتاب في هذا السياق. مع ذلك أنا أخاف أيضا حين يسلط الضوء على عمل لي، وأحيانا كثيرة أحب أن تدور الأشياء من وراء ظهري.- دراسة تاريخ إسبانيا وأدبها أدخلني بالتأكيد في هذه المنطقة، وسمح لي بالاطلاع على أرشيف ووثائق مكتوبة بالإسبانية. ثم حدث بعد ذلك أن سافرت اسبانيا وأقمت فيها أربع سنوات بالاضافة لزيارات متقطعة من آن لآخر، حينها زرت كل المدن الإسلامية هناك وعشت فيها، كانت هذه هي لحظات الإلهام الحقيقية، أما الباقي فكان عوامل مساعدة لاتمام الرواية. والحقيقة أن جزء رئيسي في هذا التجوال هو الرواية نفسها، البحث عن مشاعر وأفكار تخصها واستحضار أرواح أناس عاشوا هناك وتألموا كأقلية ضعيفة.-الرحلة بدأت من أواخر التسعينيات بشكل غير منتظم، كنت أقرأ للمعرفة بدون خطة محددة، لكني اكتشفت بعد ذلك أن الرغبة في كتابة رواية عن الموريسكيين ولدت في تلك الفترة. كان ينقصني المشاهدة، وكان ينقصني الصوت الراوي. عثرت على ذلك في ٢٠١٣ أثناء كتابة رواية إلياس، انتبهت حينها أن الموضوع ملح ويجب كتابته. ستجد في إلياس مدخل حصن التراب. حينها قرأت بشكل منظم ومنهجي تاريخ الأندلس وخاصة بعد سقوط غرناطة، وكنت ميال أكثر لقراءة الرواية الاسبانية عن الحدث لبناء رواية عربية تتمتع بنفس الشكل في الاكاذيب. حدث ذلك ثم في ٢٠١٥ سافرت اسبانيا لأعمل ميدانيا عبر زيارات وجولات، فعشت في طليطلة واقمت فترة في كوينكا وغرناطة وقرطبة واشبيلية، بالاضافة لمدريد. وحينها زرت المكتبات الإسلامية والأراشيف.-لا، إطلاقا، الترجمة بالنسبة لي مثل القراءة تماما تفيد في الاطلاع والمعرفة، وهي أيضا مهمة بهدف إثراء المكتبة العربية (وآسف لو بدا ذلك اكليشيهيا لكنه الحقيقة). حقيقة أخرى أن الترجمة ربما تكون سببا في إجهاض مشاريع كتابية، مثلها مثل القراءة. فالفائدة الكبرى من كليهما معرفة ما كتب من قبل لنتجنب كتابته. لكن ذلك لا ينفي أن القراءة ملهمة وفاتحة لافق.- عندي كتاب قصصي ربما أنشره قريبا، ورواية كنت أعمل فيها وتوقفت قليلا لأنظر اليها من بعيد وأقيمها.