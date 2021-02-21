صلاح عبدالله: «شعبولا» هو مَن أطلق علىّ لقب العم صلاح

قال صلاح عبد الله إن السوشيال ميديا عالم جديد له ما له وعليه ما عليه، لكنه أصبح موجودًا وقائمًا، وأنه تعرف على أشخاص كثيرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي منهم أدباء وشعراء ومثقفين.أضاف صلاح عبد الله، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة أن لديه 2.5 مليون متابع على موقع التغريدات القصير (تويتر).وتابع أن أول مَن أطلق عليه لقب عم صلاح كان شعبان عبد الرحيم في فيلم "مواطن ومخبر وحرامى" وأن الفنان عمرو يوسف دشن حسابًا خاصًا بي على فيسبوك ولي تغريدات على تويتر عن الفرعون المصري ونجم ليفربول محمد صلاح؛ لأنه مثل وقدوة للشباب.