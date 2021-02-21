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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تستعجل التحريات عن محاولة انتحار سيدة في الإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:23 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام سيدة بالانتحار، وإلقاء نفسها في مياه البحر لإصابتها باكتئاب، وسؤال شهود العيان وسؤالها عن الواقعة عن سبب الانتحار.

و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من ضباط الإدارة العامة لشرطة النجدة، يفيد بوجود سيدة في حالة غرق بمياه البحر بدائرة قسم الشرطة.

و انتقل ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي وقوات الإنقاذ بالحماية المدنية، وتم إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر، وتبين أنها حاصلة على ليسانس آداب، وأنها حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة، وبسؤال شاهد العيان قرر أنه أثناء تواجده بالمنطقة شاهد للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر وقام بالاتصال بالشرطة.

تم استدعاء شقيقتها، ربة منزل، وبسؤالها قررت بأن شقيقتها المذكورة تعاني من مرض نفسي واكتئاب منذ فترة قامت على إثره بحلق شعرها، مضيفة في محضر الشرطة أنها اصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها، إلا أنها غافلتها وحاولت الانتحار، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم نقل المذكورة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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