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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس أول قداسات صوم نينوى بدير الأنبا بيشوي غدا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:22 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاثنين، أول قداسات صوم أهل نينوى، المعروف شعبويًا باسم "صوم يونان".

ويأتي قداس البابا الأول بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، وغالبا ما يستغل البابا فترة صوم يونان التي تقدر بثلاثة أيام في الخلوة الروحية.

وتحتفل الكنيسة القبطية بفصح نينوي يوم الخميس المقبل، لتعود تبدأ أطول أصوامها مجددا في 8 مارس بالصوم الكبير البالغة مدته 55 يوما متصلة، ويمتنع الاقباط خلال صوم يونان عن تناول كل المأكولات غير النباتية، حيث صنفت الكنيسة صوم يونان كصوم درجة أولى.

وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها قداسات خاصة.

واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوي عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداس خلال أيام الصوم، بحيث لا تزيد نسبة الحضور عن 25% من مساحة الكنيسة.

وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أي أعراض لفيروس كورونا منعًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

و«صوم نينوى» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الغروب، ويختتم مع موعد انتهاء القداس الإلهي الذي يُقام طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتي فقط.

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