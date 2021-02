«تعليم القاهرة» أول المعرض العلمي لطب القوات المسلحة

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كأس التميز في تصميم المعدات بالمعرض العلمي بكلية الطب بالقوات المسلحة المصرية، تحت رعاية محمد عطية، وكيل أول الوزارة ومدير المديرية.وكرمت الدكتورة راندا شاهين، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- مدير المديرية، والدكتورة أماني قرني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، ومحمد عبدالتواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومرفت رزق مدير إدارة التعليم الثانوي، وتُوجت طالبات مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM المعادي- بالمركز الأول في مسابقة المعرض العلمي بكلية الطب بالقوات المسلحة للبيولوجيا التخليقية.وكذلك حصدن المركز الأول فى تصميم المعدات في مجال الهندسة الطبية الطالبتان ياسمين سيد مصطفى، رضوى محمد زين عن المشروع البحثي "I See I Contact"، وفازت بجائزة المركز الأول في مجال البيئة الطالبة تسنيم إبراهيم جمعة عن المشروع البحثي "MICRO_ PLASTIC Mechanical Biological Filter" بجائزة المركز الثاني في البرمجيات في مجال علوم الحاسب الطالبات "نورا محمد أحمد، نرمين عصام محمد، أشرقت إحسان محمد، سلمى أشرف محمد، عن المشروع البحثي "The Safe treatments for the symptom sof Covid _ 19".وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجهد المبذول لتعليم القاهرة وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية في أزمة كورونا، وكذلك التعليم عن بعد.