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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد الوحدات الإنتاجية والتجديدات بمزرعة «الراهب»

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:20 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك
ولاء القاضى
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تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، مزرعة الجامعة بالراهب القائمة على مساحة 55 فدانا ومخصصة لخدمة التدريبات والبحوث العلمية لطلاب كلية الزراعة والطب البيطرى والصيدلة.

تأتي الزيارة بصفة دورية لمتابعة أعمال التجديدات والتجهيزات التي تتم بالمزرعة، وما تضمه من وحدات إنتاجية وبحثية مختلفة، والتي تسهم في سد احتياجات المجتمع من مختلف المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الحيوانية وأجود أنواع العسل وبيعها للمجتمع بمنافذ كلية الزراعة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دورها الهام كمزرعة بحثية تعليمية لتدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم.

وشدد مبارك على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المزرعة والاستغلال الأمثل لكافة مواردها ووحداتها، والتوسع قدر الإمكان في زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي لتحقيق أقصى استفادة تخدم الطلاب والمجتمع.

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