ضبط 1292 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1292 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5،95 طن "لحوم مستوردة – كبدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة "غير مرخصة" لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط 11،25 طن "فول – أرز" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية، وضبط 4،8 طن "أرز – مكرونة" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالشرقية.وأسفرت الجهود عن ضبط 1،2 طن "سكر تمويني" – 320 عبوة "زيت تموينى" مخصصة ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل بدال تموينى بالقاهرة.ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقليوبية لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 5،731،870 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء.كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقليوبية لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 3،016،100 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82 %، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط 35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بالقاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 78 طن نخالة ناعمة غير صالحة للإستخدام الحيوانى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها ووجود تغير فى خواصها الطبيعية باحتوائها على حشرات "سوس"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بسوهاج.وأثمرت الجهود عن ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية "بدون مستندات" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية.