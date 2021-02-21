بعد خمس سنوات من الزيارة الأخيرة: "طارق الملا" يصل إسرائيل

وصل صباح اليوم الأحد الى إسرائيل، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في زيارة رسمية هي الأولى لوزير مصري منذ 2016 يلتقي خلالها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ومن المنتظر أن يزور الوزير المصري حقل "لفيتان" الإسرائيلي لاستخراج الغاز في البحر قبالة الشواطئ الإسرائيلية.وكانت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت في تقرير لها أن "الملا" سيبحث مع مضيفيه في اسرائيل مشروع مد خط أنابيب يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء في مصر، بالإضافة إلى "تطوير حقول الغاز"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وصرح "الملا" نهاية الشهر الماضي أن استيراد بلاده الغاز الطبيعي من إسرائيل "جاء للحفاظ عليه من الهدر، لأن عدد السكان في إسرائيل، قليل، وبالتالي لديها فائض كبير من الغاز"، مؤكدا أن هذا الغاز سيمرر على محطات الإسالة في مصر، بهدف إعادة تصديره للأردن.وأضاف "الملا"، في كلمة له أمام مجلس النواب، أن مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي، وإنما بحكم الاستكشافات المستمرة للطاقة داخل حدودها، مشيرا الى أن "بلاده نجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار، جراء عوامل الأمن والاستقرار في مصر خلال الفترة الأخيرة".