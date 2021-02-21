إنشاء كورنيش للنيل في بسيون

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية إنشاء كورنيش بمدينة بسيون، ليكون متنفسا لأهالي مركز ومدينة بسيون، التي تقع على فرع رشيد من نهر النيل، ولم يتم استغلال الكورنيش خلال العقود الماضية.وأكد استغلال الكورنيش الجديد بعد إنشائه في أن يكون مكان للاستثمار، خاصة للشباب إلى كون جعله متنفس لأهالي المركز بصفة عامة ومدينة بسيون بصفة خاصة، مضيفًا انه سيكون نقلة حضارية للمركز والمحافظة.وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية المعنية ورؤساء مجالس المدن والأحياء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تقوم بالحفر عقب عمليات الرصف مشددا على الالتزام باستلام كافة الطرق في مواعيدها وبأعلى المواصفات القياسية.