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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تصرح بدفن فتاة توفيت إثر حادث تصادم بمصر الجديدة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:50 م
حادث
حادث
حسام التمساح
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أمرت نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الشارع في منطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.

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