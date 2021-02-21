النيابة تصرح بدفن فتاة توفيت إثر حادث تصادم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها ودخولها في غيبوبة، إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الشارع، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باصطدام سيارة بفتاة أثناء عبورها الشارع في منطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور طالبة جامعية للطريق صدمتها سيارة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لتدخل بعدها في غيبوبة عدة أيام وتوفيت متأثرة بإصابتها.