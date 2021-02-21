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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغطية تصل لـ 100 ألف جنيه.. وثيقة تأمين للصيادين والعمال بكفر الشيخ

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:16 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن وثيقة التأمين التى تقدمها القوى العاملة، توفر تغطية تأمينية تصل لـ 100 ألف جنيه، لرعاية العمالة غير المنتظمة والصيادين من أبناء المحافظة تلك الفئات المهمشة، التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة حياة كريمة.

جاء ذلك أثناء تسليم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ووزير القوى العاملة، 9327 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، منها نحو 6864 وثيقة لصغار الصيادين، و2453 وثيقة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ،أن ذلك القطاع الذي يمثل أحد الأنشطة الهامة التي تمثل المحافظة، ما بين صيادي البحر والبحيرة ونهر النيل، والذي قدر عددهم على مستوى المحافظة بما يزيد عن 6200 صياد جزء كبير منهم سيدات، أولتها الحكومة كل الاهتمام فى الفترة السابقة من مختلف الجهات برعاية الرئيس السيسي، وفي ظل توجيهاته.

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