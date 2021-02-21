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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الأربعاء.. «قومي حقوق الإنسان» يناقش «الضمانات الدستورية للحبس الاحتياطي»

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:16 م
المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
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يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "الضمانات الدستورية والقانونية لإجراءات القبض والحبس الاحتياطي"، الأربعاء المقبل، يشارك في أعمالها لفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون والإعلاميين.

وأكد المجلس، أن حماية حقوق الانسان وحرياته من أسمى أنواع الحماية القانونية بأنواعها المختلفة، وأن حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة جسده من أهم الحقوق التي حرصت عليها كافة الدساتير والأنظمة القانونية على حمايتها، وتعددت المعاهدات الدولية النافذة التي تحمي هذه الحقوق بصورة قطعية، وكفل الدستور ومن بعده القانون الجنائي المصري نصوصًا وأحكام تقطع بضرورة وأهمية حماية هذه الحقوق من دون أي تمييز لاي سبب من الأسباب.

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