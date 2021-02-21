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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد انطلاق مهرجان الرياضة للجميع

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:15 م
مهرجان الرياضة للجميع
مهرجان الرياضة للجميع
محمد مهدي
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مهرجان الرياضة للجميع بمشاركة الدكتور عماد البناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع، وعدد من وفود وأعضاء النوادي الرياضية على مستوى الجمهورية وأعضاء مراكز الشباب والأندية بالمحافظة، تنفيذاََ لتوجيهات رئيس الجمهورية بنشر ثقافة الرياضة للجميع والاهتمام باللياقة البدنية لكافة فئات الشعب، وتحت رعاية وحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وانطلق المهرجان بمسيرة للمشي من ميدان الساحة بمدينة الخارجة وصولا للاستاد الرياضي تخللتها الأغاني الوطنية بمشاركة كافة الأعمار السنية للتأكيد على أهمية الرياضة للجميع، وشهد المهرجان عروضا رياضية للفرق المشاركة بمختلف الألعاب الفردية والجماعية واستعراض للمهارات الفنية والبدنية للمشاركين.

وأكد المحافظ على الدور المهم الذي تلعبه الرياضة في السمو بالأخلاق وخلق جيل قوي من خلال ما ترسخه من مبادئ الطموح والتنافس الشريف وحب الوطن، فضلًا عن الترويج للمحافظة سياحياََ من خلال استقبال الوفود الرياضية وتبادل الثقافات.

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