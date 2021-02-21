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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوطني الحر» اللبناني يدعو للإسراع بتشكيل حكومة برئاسة الحريري

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:14 م
جبران باسيل
جبران باسيل
وكالات
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دعا رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان النائب جبران باسيل اليوم الأحد، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة سعد الحريري.

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم عن باسيل قوله، خلال مؤتمر صحفي: "يريدون أن نشارك في الحكومة "غصبا عنّا" وبشروط غير مقبولة وإلاّ نكون معطلين ما بدّنا نشارك بالحكومة، ونحن قابلون بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق، ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا".

وأضاف:"نريد حكومة بسرعة فليس معقولا أن يكون العهد يريد أن يخسر من الوقت المتبقي له، وفلتكن الحكومة برئاسة سعد الحريري من غير مشاركتنا وفليشكّلها من اختصاصيين فليتفضّل ويتحمّل مسؤوليّة، هو المكلّف وليس نحن، فليشكل حكومة من دوننا ويتوقف عن إضاعة الوقت ورمي الحجج على الغير فليشكّلها من اختصاصيين أصحاب قدرة، على اسس العدالة والدستور".

وأوضح "أننا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته".

وأضاف أن "هناك من يشتغل حتى يخسر العهد أيّاما أكثر من دون حكومة حتى ولو أنهار البلد أكثر وهم يقولون علنًا أنّ العهد يجب أن يخسر أكثر ولو أنهار البلد أكثر إذ ليست مشكلة عندهم أن ينهار البلد، فالمهم أن يسقط الرئيس ميشال عون".

وأشار إلى أن الأسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة هو الخروج عن المبادرة الفرنسية، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق، مشددا على أن "الحلّ موجود في لبنان وبالدستور، لا خارج الوطن ولا خارج الدستور، فالدول تساعدنا لكن لا تأخذ مكاننا ولا مكان الدستور، والحل واضح".

وأوضح أن تعيين قاض جديد في قضية انفجار مرفأ بيروت مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائيّة كثيرة حصلت لافتا إلى أنه لا يجوز أن تنتهي القضية بحصر الموضوع بالموظفين للتغطية على البقية لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما الآخرون أقل جرمهم هو القتل قصدًا.

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