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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منها سعر صرف موحد.. السودان يصدر قرارات لإنعاش الاقتصاد المتعثر

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:14 م
بنك السودان المركزي
بنك السودان المركزي
منار احمد
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أصدر بنك السودان المركزي، الأحد، قرارا بتطبيق نظام سعر صرف موحد في إطار إجراءات أوسع تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر.

و أصدر البنك المركزي السوداني،تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة بتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه على الإنترنت. وتهدف الخطوة إلى كبح التقلبات في سعر الصرف في وقت تعمل فيه الحكومة الانتقالية على تحقيق قدر من الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وتهدف السياسات الجديدة إلى تحويل الاحتياطيات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، واستقرار سعر الصرف، وجذب تحويلات العاملين من الخارج عبر القنوات الرسمية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وقال البنك المركزي إن هذه الإجراءات يجب أن تساعد أيضًا في تطبيع العلاقات مع المنظمات المالية الإقليمية والدولية وكبح السوق السوداء.

وأوضح السودان إنه سيرفع الإنفاق بنحو 60 %، إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021 لمساعدة الاقتصاد، فيما قال البنك المركزي، في رسالة إلى المقرضين المحليين، إن أسعارهم يجب أن تحدد +- 5٪، من السعر الرسمي، بناءً على العرض والطلب.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية لرويترز، ‭‬‬إن بنك السودان المركزي حدد اليوم الأحد، سعر صرف أساسيا جديدا، عند 375 جنيها سودانيا للدولار في خفض حاد لقيمة العملة المحلية.

و أقرّ السودان، في 20 يناير الماضي، ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.

ويواجه السودان أزمة اقتصادية فاقمتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتضخّم المتسارع، والديون الهائلة.

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