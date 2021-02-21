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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يُنذر بـ«كارثة».. أهالي الوراق يستغيثون من كسر بالسور الحديدي لكوبري الكورنيش

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:13 م
كوبري الكورنيش بالوراق
كوبري الكورنيش بالوراق
آية سالم
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انتابت حالة من الذعر والقلق أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة؛ بسبب كسر السور الحديدي لكوبري كورنيش النيل، مطالبين بسرعة تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة وإصلاح الكسر حرصًا على سلامتهم.

وقال أحمد عادل، أحد أهالي المنطقة، إن الكسر منذ قرابة شهر بسبب حادث سيارة، وتقدموا بالعديد من الطلبات لتصليح السور، لكن دون جدوى، مؤكدًا أنه ما زال حتى الوقت الحالي دون إصلاح.

فيما أشار أحد الأهالي، إلى أن السور الحديدي مجاور لكوبري دائري الوراق، ومن الممكن أن يتسبب في حدوث كارثة؛ بسبب السرعة الزائدة من قبل بعض سائقي السيارات من خلال نزولهم من أعلى الدائري، خاصة وأن تلك المنطقة تشهد العديد من الحوادث.

بينما طالب محمود سيد، أحد أهالي المنطقة، بعمل مطبات صناعية على الطريق بجانب إصلاح بعض أعمدة النور التالفة، وتزويد السور الحديدي بسور أكثر متانة، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل قبل حدوث كارثة.

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