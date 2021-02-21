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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«النيل للأدوية» تستهدف 149.5 مليون جنيه أرباحًا في العام المالي الجديد

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:27 م
شركة النيل للأدوية
شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية
أكرم عمران _أسامة الشندويلي
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أظهرت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، للعام المالي 2021-2022، استهداف فائض شامل الضريبة يبلغ 149.5 مليون جنيه، مقارنة بفائض شامل الضريبة مستهدف للعام المالي الجاري 153.7 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها قدرت الإيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

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