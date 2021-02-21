«النيل للأدوية» تستهدف 149.5 مليون جنيه أرباحًا في العام المالي الجديد

أظهرت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل، للعام المالي 2021-2022، استهداف فائض شامل الضريبة يبلغ 149.5 مليون جنيه، مقارنة بفائض شامل الضريبة مستهدف للعام المالي الجاري 153.7 مليون جنيه.وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها قدرت الإيرادات خلال العام المالي المقبل بنحو مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.