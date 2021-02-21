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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد شارع السودان ويتابع أعمال كسر بمساورة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:13 م
الدكتور حسام الدين
الدكتور حسام الدين
مصطفى عبدالله
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واصل الدكتور حسام الدين فوزي من إجراء جولاته بالأحياء لمتابعة الأعمال بها تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة بالمرور بنطاق الحى وتفقد شارع مصر والسودان لمتابعة سير العمل به والأعمال التي تقوم بها أجهزة المنطقة الشمالية لتطويره.

كما تابع الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى حدائق القبة متابعة إصلاح كسر ماسورة مياه أمام مستشفى سان بول بشارع مصر والسودان بحى حدائق القبة.

تأتي الأعمال تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالعمل الميداني والمتابعة من الشوارع لما يتم من أعمال.

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